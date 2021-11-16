Інтерес до юніора проявляють провідні клуби континенту, стверджує L'Equipe.

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З літа виступи Шо моніторять Челсі та мадридський Атлетіко. Нещодавно до них приєднався Мілан. "Россонері" відправили скаута для очного перегляду Шо, який може зіграти на обох флангах атаки та в центрі нападу. Анже зіткнувся з фінансовими труднощами, тож може піти на продаж 17-річного нападника. Його контракт чинний до літа 2023-го.

До слова, в нинішньому сезоні Мохамед-Алі Шо провів 13 матчів у Лізі 1, в яких забив 2 м'ячі.

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