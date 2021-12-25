Нападник Барселони Абде Еззалзулі визначився, кольори якої країни він захищатиме на дорослому рівні.

Гравець "блаугранас" вирішив виступати за історичну батьківщину – Марокко, повідомляє Le360. 20-річний форвард вже навіть додав відповідний підпис на особистій сторінці в Instagram.

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У поточному сезоні Еззалзулі почав стабільно виступати в основі Барселони і привернув увагу іспанців. Королівська футбольна федерація переконувала нападника відмовитися від виклику Марокко, але хлопець зберіг патріотичну позицію. Абде у складі "атласних левів" повинен поїхати на січневий Кубок африканських націй і закріпити свою вірність батьківщині. Якщо він вийде на поле у офіційному матчі, то втратить можливість виступати за будь-яку іншу збірну.

Еззалзулі став одним із відкриттів після приходу Хаві у Барселону. 20-річний талант вже провів 8 матчів за першу команду й навіть відзначився забитим м'ячем.

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