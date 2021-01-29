"Протягом своєї кар'єри я зустрічався на полі з багатьма сильними захисниками. Найбільше враження на мене справив Серхіо Рамос, він за рівнем виділяється з усіх", – цитує Перішіча Football Italia.

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Нагадаємо, Серхіо Рамос є ветераном Реала, але захисник ризикує влітку покинути мадридський клуб. Чинний контракт 35-річного іспанця завершується влітку, і сторони не можуть домовитись щодо продовження співпраці.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Рамос провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами.

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