"Інтер не виходив у плей-офф Ліги чемпіонів більше 10 років, тож це був дуже важливий матч для нас.

Інтер – Шахтар – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Особисто я почуваюся добре. Минулого року я змінив позицію на полі, радий, що зараз граю на ній. Але головне – титули та команда", – цитує Перішіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Шахтар на виїзді поступився Інтеру з рахунком 0:2 і втратив усі шанси на євровесну. Після 5-ти турів "гірники" у турнірній таблиці групи D йдуть останніми, маючи у своєму активі 1 очко. Останній матч проти Шерифа, у якого 6 балів, носитиме формальний характер.

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