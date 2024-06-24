"Такі ігри, як ці, можуть змінити вашу історію. Ми відібрали гравців, які, на нашу думку, прагнуть бути тут і змагатися, і готові грати у таких важливих матчах. Очевидно, що мені не сподобався наш виступ проти Іспанії. Навіть якщо це було боляче, я сподіваюся, що ми винесли з цього уроки.

Форварда Албанії дискваліфікували за вигуки "й***ні серби" – він пропустить вирішальний матч з Іспанією на Євро-2024

Витратили занадто багато енергії, ганяючись за м'ячем проти іспанців. Проти Албанії ми грали зовсім в іншу гру. У нас був однаковий план на обидва матчі, але в одній грі нам вдалося зробити те, що ми хотіли, а в іншій – ні.

Нам потрібно буде змінити наше ставлення, потрібно буде більше інтенсивності та стійкості. Ми намагатимемося бути більш твердими і не ризикувати, не даючи їм шансів завдати нам шкоди. Але це буде нелегко, тому що є багато способів, якими хорвати можуть це зробити.

Перішіч та Брозовіч? Вони багато бігають, у них є якість, досвід, у них є все, щоб зробити команду красивою. Перішіч та Брозовіч вже не молоді, але все ще залишаються двома великими футболістами. У нас хороші стосунки ще з часів нашого перебування в Інтері. Я радий їх бачити і впевнений, що вони ускладнять нам життя. Нам потрібно буде зіграти зі справжньою інтенсивністю проти цих тотемів футболу.

Ді Лоренцо для мене як син. Я завжди намагаюся не пропустити гравця з його якостями. Я повністю переконаний у його цінності як гравця і як людини. Ми чудово розуміємо наміри один одного. Можливо, Жоржиньо не зіграв свою найкращу гру проти Іспанії, але це частково і моя провина. У нього чудові якості, він лідер.

Федеріко Дімарко відновився після травми. Він пройде подальші тести, але, схоже, він буде доступний вже завтра", – цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Італія та Хорватія зіграють у третьому колі групового етапу Євро-2024 у понеділок, 24 червня.

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