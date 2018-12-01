Перішіч пояснив, чому відмовився переходити в Манчестер Юнайтед

За словами хорватського хавбека Інтера Івана Перішіча, наставник команди Лучано Спаллетті вмовив його залишитися у міланському клубі.

"У червні 2017-го у мене дійсно була пропозиція від Манчестер Юнайтед, і я ледь не покинув Інтер. Спаллетті після свого призначення дуже хотів, щоб я залишився в команді.

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Мене це сильно надихнуло, і я не шкодую про своє рішення. У футболі в таких ситуаціях все вирішують деталі", – цитує Перішіча портал FourFourTwo.

У поточному сезоні 29-річний хавбек відіграв 12 матчів, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

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