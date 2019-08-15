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Перішіч пояснив, чим саме зможе допомогти Баварії виграти Лігу чемпіонів – оригінальна причина

00:29 217 Читать на русском
Перішіч пояснив, чим саме зможе допомогти Баварії виграти Лігу чемпіонів – оригінальна причина
Іван Перішіч / фото із соцмереж

Новачок Баварії Іван Перішіч відзначив досягнення хорватських футболістів в Лізі чемпіонів.

"Безліч хорватських футболістів грають у топ-клубах. В останні сім-вісім років у складі команд, котрі здобували перемоги в Лізі чемпіонів, завжди був хорватський гравець.

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Коли Баварія востаннє грала у фіналі Ліги чемпіонів, в складі теж було 2 чи 3 хорвати. Сподіваюся, зі мною буде те ж саме", – цитує Перішіча прес-служба Баварії.

Нагадаємо, у минулому сезоні Баварія змогла виграти в обох внутрішніх змаганнях, однак в Лізі чемпіонів вилетіла від Ліверпуля вже на стадії 1/8 фіналу.

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Теги
Іван Перішіч Іван Перішіч Баварія Баварія Ліга чемпіонів Німеччина
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