Перішіч повністю відновився після перелому щиколотки – його травмував партнер

Хавбек Баварії Іван Перішіч буде готовий допомогти команді у разі відновлення сезону.

Хорват тренувався разом з іншими гравцями Баварії в обмежених групах, інформує Bild.

Баварія продовжила контракт із юною зіркою

Перішіч зазнав пошкодження ще на початку лютого після жорсткого зіткнення з одноклубником Альваро Одріосолою. Віце-чемпіон світу пропустив вісім матчів, а згодом було оголошено про тимчасову зупинку сезону. Тепер Перішіч зберігає шанси провести вдалу кінцівку і переконати Баварію викупити його контракт в Інтера.

До слова, в поточному сезоні Перішіч зіграв 21 матч за Баварію у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 гольових передач.

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