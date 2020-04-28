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Перішіч повністю відновився після перелому щиколотки – його травмував партнер

28 квітня 15:50 120 Читать на русском
Перішіч повністю відновився після перелому щиколотки – його травмував партнер
Іван Перішіч / Сайт Баварії

Хавбек Баварії Іван Перішіч буде готовий допомогти команді у разі відновлення сезону.

Хорват тренувався разом з іншими гравцями Баварії в обмежених групах, інформує Bild.

Баварія продовжила контракт із юною зіркою

Перішіч зазнав пошкодження ще на початку лютого після жорсткого зіткнення з одноклубником Альваро Одріосолою. Віце-чемпіон світу пропустив вісім матчів, а згодом було оголошено про тимчасову зупинку сезону. Тепер Перішіч зберігає шанси провести вдалу кінцівку і переконати Баварію викупити його контракт в Інтера.

До слова, в поточному сезоні Перішіч зіграв 21 матч за Баварію у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 гольових передач.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Іван Перішіч Іван Перішіч
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