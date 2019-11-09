Перішіч оцінив свої шанси залишитися в Баварії на постійній основі

Півзахисник Баварії Іван Перішіч, контракт якого належить Інтеру, позитивно оцінює можливість залишитися в мюнхенському клубі.

"Поки що мені все подобається в Мюнхені, як в особистому плані, так і в спортивному. Наразі у мене контракт на оренду на один рік. Потім у клубу є опція викупу. Я просто рухаюся вперед крок за кроком, день за днем. А там подивимося.

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Кожна команда потребує досвідчених футболістів. В Баварії у нас збалансована команда, в якій достатньо і молодих, і досвідчених футболістів. Та й 30 років це ще не старий! Я відчуваю себе добре. Я хочу грати ще сім, вісім років. Поки що у мене не було серйозних травм. Сподіваюся, так буде і далі", – наводить слова Перішіча офіційний сайт Баварії.

Додамо, що у поточному сезоні Перішіч провів за Баварію 5 матчів в чемпіонаті Німеччини, в яких забив 2 голи і зробив результативну передачу. В 4 іграх Ліги чемпіонів хорват забив один м'яч і оформив асист.

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