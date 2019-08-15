toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Перішіч не зможе дебютувати за Баварію в матчі проти Герти – відома причина

11:51 235 Читать на русском
Перішіч не зможе дебютувати за Баварію в матчі проти Герти – відома причина
Іван Перішіч / твіттер ФК Баварія

Півзахисник Баварії Іван Перішіч пропустить стартовий тур Бундесліги, але не через пошкодження.

 

Хорват не зможе дебютувати в першому турі Бундесліги через дискваліфікацію, повідомляє офіційний сайт клубу.

Баварія підписала Перішіча

Раніше Іван Перішіч виступав за дортмундську Боруссію і Вольфсбург, де і перебрав жовтих карток. Додається, що в матчі не візьме участь і Хаві Мартінес.

Нагадаємо, що матч між Баварією і Гертою відбудеться в п'ятницю, 16-го серпня, о 21:30 за київським часом.

Кубок Німеччини: Баварія на класі пройшла Енергі, Вольфсбург в меншості дотис Галлешер у матчі з 8-ма голами

blog_ava
"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренера
11:00
3327
Теги
Баварія Баварія Німеччина Трансфери Баварія - Герта Хаві Мартінес Хаві Мартінес Іван Перішіч Іван Перішіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
49
хв
Зоря
20:00
ЦСКА Софія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук