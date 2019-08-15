Перішіч не зможе дебютувати за Баварію в матчі проти Герти – відома причина

Півзахисник Баварії Іван Перішіч пропустить стартовий тур Бундесліги, але не через пошкодження.

Хорват не зможе дебютувати в першому турі Бундесліги через дискваліфікацію, повідомляє офіційний сайт клубу.

Баварія підписала Перішіча

Раніше Іван Перішіч виступав за дортмундську Боруссію і Вольфсбург, де і перебрав жовтих карток. Додається, що в матчі не візьме участь і Хаві Мартінес.

Нагадаємо, що матч між Баварією і Гертою відбудеться в п'ятницю, 16-го серпня, о 21:30 за київським часом.

Кубок Німеччини: Баварія на класі пройшла Енергі, Вольфсбург в меншості дотис Галлешер у матчі з 8-ма голами