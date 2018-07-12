Перішіч: Моя мама мріяла, щоб Хорватія зіграла у фіналі ЧС-2018 з Францією

Гравець матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу Хорватія – Англія Іван Перішіч поділився враженнями від гри.

"Це була важка гра. Всі бачили, що стояло на кону. Для такої маленької країни, як Хорватія, півфінал – це дуже важливо. Спочатку ми програвали у швидкості, але, пропустивши, зрозуміли, що треба щось робити.

Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Перший гол? Ми забили його в ключовий момент, коли ми домінували. Другий гол – дуель. Ми з Манджукічем виявилися в правильному місці і в правильний час.

Я декілька днів тому говорив з мамою, і вона сказала, що мріяла, щоб Хорватія зіграла у фіналі з Францією. Ми бачили практично всі матчі Франції в групі. Вони грали таким чином, щоб вийти, і не більше. У Франції хороший захист. Втім, наші гравці не гірші", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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