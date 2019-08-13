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Перішіч готовий боротися за всі можливі трофеї разом з Баварією

15:24 210 Читать на русском
Перішіч готовий боротися за всі можливі трофеї разом з Баварією
Іван Перішіч (в центрі) / Офіційний сайт Баварії

Новачок чемпіонів Німеччини назвав головні цілі команди на сезон 2019/20.

"Дуже радий повернутися в Німеччину. Баварія – один з найбільших клубів Європи.

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Ми хочемо не тільки поборотися за Бундеслігу і Кубок Німеччини, а й в Лізі чемпіонів", – сказав Перішіч в коментарі офіційному сайту Баварії. Сьогодні віце-чемпіон світу 2018 року перейшов у склад "ротен" на правах річної оренди з міланського Інтера.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Баварія змогла виграти в обох внутрішніх змаганнях, однак в Лізі чемпіонів вилетіла від Ліверпуля вже на стадії 1/8 фіналу.

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Іван Перішіч Іван Перішіч Баварія Баварія Німеччина Трансфери Баварії
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