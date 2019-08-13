Перішіч готовий боротися за всі можливі трофеї разом з Баварією

Новачок чемпіонів Німеччини назвав головні цілі команди на сезон 2019/20.

"Дуже радий повернутися в Німеччину. Баварія – один з найбільших клубів Європи.

Кубок Німеччини: Баварія на класі пройшла Енергі, Вольфсбург в меншості дотис Галлешер у матчі з 8-ма голами

Ми хочемо не тільки поборотися за Бундеслігу і Кубок Німеччини, а й в Лізі чемпіонів", – сказав Перішіч в коментарі офіційному сайту Баварії. Сьогодні віце-чемпіон світу 2018 року перейшов у склад "ротен" на правах річної оренди з міланського Інтера.

Барселона не хоче відпускати Коутінью в оренду до Баварії – у каталонців свої плани щодо гравця

Нагадаємо, у минулому сезоні Баварія змогла виграти в обох внутрішніх змаганнях, однак в Лізі чемпіонів вилетіла від Ліверпуля вже на стадії 1/8 фіналу.