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Перішіч: Фінал ЧС-2018 – найкращий результат Хорватії за 20 років, ми щасливі та горді

23:23 455 Читать на русском
Перішіч: Фінал ЧС-2018 – найкращий результат Хорватії за 20 років, ми щасливі та горді
Іван Перішіч / Twitter

Вінгер збірної Хорватії Іван Перішіч поділився своїми враженнями після поразки у фіналі чемпіонату світу-2018.

"Ми старалися, провели непоганий чемпіонат світу і сьогодні зробили все, що могли. Зараз я думаю лише про те, щоб відпочити. Потім повернуся в Інтер. Бачив, що хлопці вже почали підготовку до сезону.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Чи задоволені ми турніром? Це найкращий результат Хорватії за 20 років, ми щасливі. Вболівальники дуже багато від нас чекали. Дуже шкода, що не змогли перемогти у фіналі і порадувати їх ще сильніше. Але ми більше горді, ніж розчаровані.

Франція виграла – таке життя. Ми почали краще, але подарували їм перші два голи. Другий тайм був рівним, ми намагалися відігратися, але, на жаль, не змогли. Ще раз повторю: ми горді виступом і хочемо продовжити в тому ж дусі", – цитує Івана Перішіча видання Чемпионат.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Іван Перішіч Іван Перішіч
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