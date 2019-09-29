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Перішіч був близький до переходу в МЮ – хавбек зізнався про розмову з Моурінью

15:34 123 Читать на русском
Перішіч був близький до переходу в МЮ – хавбек зізнався про розмову з Моурінью
Іван Перішіч / Фото The National

Новоспечений хавбек Баварії Іван Перішіч розповів про свою мрію.

"Я був дуже близьким до переходу в Манчестер Юнайтед.

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Моєю мрією було зіграти у всіх топ-лігах, але цього не сталося. Для мене це було складним моментом, але я не буду вдаватися в деталі. Лише через два роки я дізнався, чому зірвався трансфер.

Було дуже приємно, коли мені зателефонував Моурінью. Йому складно відмовити. Я дуже хотів приєднатися до нього і виступати за МЮ.

Тепер я хочу залишитись в Баварії", – цитує Перішіча The Athletic.

Нагадаємо, 30-річний хорват влітку перейшов з Інтера в Баварію на правах оренди.

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