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Перін провалив медогляд у Бенфіці, трансфер на межі зриву, – ЗМІ

18 липня 23:04 409 Читать на русском
Перін провалив медогляд у Бенфіці, трансфер на межі зриву, – ЗМІ
Маттіа Перін / Соцмережі

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін може не перейти у португальську Бенфіку.

Вчора ввечері, 17 липня, 26-річний воротар прибув до Португалії для підписання 5-річного контракту з Бенфікою. "Орли" мали заплатити Ювентусу 15 млн євро.

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Проте, під час медичного огляду у Періна виявили проблеми, що ставить перехід італійця під сумнів, повідомляє Football Italia з посиланням на португальські ЗМІ.

Нагадаємо, Перін перейшов до Ювентуса влітку минулого року з Дженоа за 12 млн євро, але закріпитися в туринському клубі йому не вдалося. У минулому сезоні воротар провів 9 поєдинків у складі "б'янконері", з яких 5 відстояв на нуль.

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