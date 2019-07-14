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Перін погодився на трансфер у Бенфіку

14 липня 23:38 60 Читать на русском
Перін погодився на трансфер у Бенфіку
Маттіа Перін / Reuters

Голкіпер Ювентуса Маттіа Перін продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Маттіа Перін погодився перейти в лісабонську Бенфіку, повідомляє A Bola.

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За інформацією джерела, португальський клуб орендує італійця на один сезон з опцією викупу за 15 млн євро.

Відсутність пропозицій із Серії А змусило Перина погодитися на пропозицію лісабонців.

Нагадаємо, Перін перейшов до Ювентуса влітку минулого року з Дженоа за 12 млн євро, але закріпитися в туринському клубі йому не вдалося. У минулому сезоні воротар провів 9 поєдинків у складі "б'янконері", з яких 5 відстояв на нуль.

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