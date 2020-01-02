toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Перін офіційно повернувся до Дженоа

18:51 130 Читать на русском
Перін офіційно повернувся до Дженоа
Маттіа Перін / LaPresse

Аутсайдер італійської Серії А Дженоа орендував резервного голкіпера туринського Ювентуса Маттіа Періна. Він є вихованцем "грифонів".

27-річний воротар проведе в Генуї другу частину сезону 2019/20. Про це повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

Кулусевскі пройшов медогляд в Ювентусі

Дженоа орендував Періна до кінця сезону. Деталі угоди наразі невідомі, та раніше італійська преса припускала, що генуезці матимуть право викупу досвідченого кіпера. Перін оформив повернення до рідного клубу, кольори якого захищав упродовж шести сезонів. Також він виступав у Падуї та Пескарі.

У нинішньому сезоні Маттіа Перін не провів жодного офіційного матчу. Влітку голкіпер міг опинитися у Бенфіці, проте його трансфер зірвався в останню мить.

Перевершити Платіні, зрівнятися з Хенто – 5 рекордів, які повинен побити Роналду у 2020-му

blog_ava
Пятов увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів планети у віці 35+
10:58
10924
Теги
Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Маттіа Перін Маттіа Перін Дженоа Дженоа Ювентус Ювентус Італія Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
52
хв
Ліверпуль
22:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук