Перін офіційно повернувся до Дженоа

Аутсайдер італійської Серії А Дженоа орендував резервного голкіпера туринського Ювентуса Маттіа Періна. Він є вихованцем "грифонів".

27-річний воротар проведе в Генуї другу частину сезону 2019/20. Про це повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Дженоа орендував Періна до кінця сезону. Деталі угоди наразі невідомі, та раніше італійська преса припускала, що генуезці матимуть право викупу досвідченого кіпера. Перін оформив повернення до рідного клубу, кольори якого захищав упродовж шести сезонів. Також він виступав у Падуї та Пескарі.

У нинішньому сезоні Маттіа Перін не провів жодного офіційного матчу. Влітку голкіпер міг опинитися у Бенфіці, проте його трансфер зірвався в останню мить.

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