Перін буде прооперований через травму

Другий голкіпер Ювентуса Маттіа Перін більше не зможе вийти на поле у цьому сезоні через травму плеча.

Італієць зазнав травми плеча, яка вимагає хірургічного втручання, повідомляє Sky Sport Italia.

Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – Аякс

Це позбавляє Періна шансів вийти на поле в заключній частині поточного сезону. "Старій синьйорі" доведеться кілька місяців обходитись без 26-річного кіпера. Його повернення не слід очікувати раніше, ніж у перших турах наступного сезону. Утім, це не має стати великою проблемою для Ювентуса, оскільки основним воротарем команди вважається Щенсни.

Травми, зокрема курйозні, переслідують Періна упродовж всієї кар'єри.