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Перін буде прооперований через травму

06:30 248 Читать на русском
Перін буде прооперований через травму
Маттіа Перін / Reuters

Другий голкіпер Ювентуса Маттіа Перін більше не зможе вийти на поле у цьому сезоні через травму плеча.

49’ Кевін Боніфаці
74’ Серджіо Флоккарі
 
Мойзе Кін 30’
30’ Мойзе Кін
49’ Кевін Боніфаці
74’ Серджіо Флоккарі

Італієць зазнав травми плеча, яка вимагає хірургічного втручання, повідомляє Sky Sport Italia.

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Це позбавляє Періна шансів вийти на поле в заключній частині поточного сезону. "Старій синьйорі" доведеться кілька місяців обходитись без 26-річного кіпера. Його повернення не слід очікувати раніше, ніж у перших турах наступного сезону. Утім, це не має стати великою проблемою для Ювентуса, оскільки основним воротарем команди вважається Щенсни.

Травми, зокрема курйозні, переслідують Періна упродовж всієї кар'єри.

Теги
Італія Ювентус Ювентус Важка травма Войцех Щенсни Войцех Щенсни СПАЛ - Ювентус Маттіа Перін Маттіа Перін
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