Франція розбила Люксембург у товариському матчі з рахунком 3:0. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Підопічні Дідьє Дешама розпочали підготовку до Євро-2024. Першою жертвою "синіх" став Люксембург, якому вдалося забити три голи.

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Кіліана Мбаппе безпосередньо взяв участь у всіх забитих м'ячах. Новачок Реала записав у свій актив гол і дві результативні передачі. Найкрасивіший м'яч забив Жонатан Клосс, який точним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.

У наступному матчі Франція зіграє проти Канади. Ця зустріч запланована на 9 червня.