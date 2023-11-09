Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився емоціями від феєричної гри українського голкіпера Андрія Луніна у матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ з Брагою (3:0).

"Перфоманс Луніна – черговий хороший знак. У нас якісний склад.

Неймовірна феєрія Луніна у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Реал – Брага – 3:0

Кепа відчув невеликий м'язовий дискомфорт під час розминки, він не міг зіграти. Ми поки не знаємо, що з ним, але зараз непотрібно ризикувати будь-яким із наших гравців. Лунін провів хороший матч", – циту Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже на 5-й хвилині Лунін потягнув пенальті від Альваро Джало, а у доданий час врятував після удару Абеля Руїса впритул, залишивши свої ворота сухими.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги