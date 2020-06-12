Перфоманс Окампоса та перемога Севільї в дербі у відеоогляді першого матчу Прімери після карантину

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Севілья здолала Бетіс в Андалусійському дербі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Нервіонці могли відкрити рахунок уже в дебюті зустрічі. Це Лукас Окампос прорвався до штрафного майданчика, але його постріл із гострого кута зупинила хрестовина. До перерви міг забивати і Кунде, проте не влучив у ворота після подачі з кутового.

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Забила Севілья на старті другої половини: де Йонг впав після неочевидного фолу, а Окампос із пенальті впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Другого взяття воріт довго чекати не довелося. На 62-й хвилині той же аргентинський маг п'ятою елегантно продовжив флангову подачу, а Фернандо Режес головою відправив м'яч у ворота – 2:0.

Бетіс намагався відігратися, але лише бажання Хоакіна та Ко було замало бодай для одного забитого м'яча. Як наслідок, впевнена перемога Севільї.

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