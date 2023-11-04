"Це була дуже важлива гра для обох команд. Виграв Шахтар, але я зараз думаю тільки про наступну гру збірної України. Були переживання, щоб ніхто не отримав травму, тому що дуже багато пошкоджень.

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Коли грає Динамо та Шахтар – це завжди принципові ігри, незалежно від турніру, всі футболісти налаштовані на боротьбу та перемогу. Був дуже цікавий матч. Я дивився гру іншим оком, я дивився на кандидатів у збірну. Мені сподобалася гра, я бачив, як обидві команди намагалися взяти очки.

Чи залежала заявка збірної від цього матчу? Ні, абсолютно ні. Коли ми минулого разу сформували заявку, то випали три гравці. Тому зараз важливо, щоб ніхто не отримав пошкоджень. З Італією буде абсолютно інша гра, ніж з Північною Македонією та Мальтою. Усі кандидати будуть налаштовані на цю гру.

Чи будуть сюрпризи в заявці? Подивитеся. У нас немає сюрпризів. Якщо якогось нового гравця викличемо, то це сюрприз? Цей гравець заслуговує на виклик.

Я вдячний молодіжній збірній за те, що дає багато кандидатів, які вже зараз заслуговують на виклик до національної. Ми дивимося усіх гравців. Я радий, що є іспанські фахівці, які допомагають нам та дійсно працюють. Радий, що ми працюємо разом.

Мої слова для вболівальників перед фіналом з Італією? Це не фінал. Це така ж гра, як і інші. На початку відбіркового циклу казали, що у нас немає жодних шансів, а зараз у нас є шанси навіть в останній грі. Тому я тільки побажаю, щоб вболівальники підтримували нас, вірили в нас. Ми зробимо усе можливе", – сказав Ребров у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, вирішальна битва за вихід на Євро-2024 між Україною та Італією відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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