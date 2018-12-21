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Перейра замість конкуренції з Ярмоленком може опинитися в Сантосі

13:02 614 Читать на русском
Перейра замість конкуренції з Ярмоленком може опинитися в Сантосі
Андреас Перейра / AFP

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Андреас Перейра може продовжити кар'єру в бразильському Сантосі.

Сантос хоче підписати вінгера МЮ в січні, повідомляє A Tribuna.

"Він підходить Сантосу та хоче грати у нас. Сім'я намагається допомогти – його батько хоче, щоб Перейра провів хоча б один сезон за нас.

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Наступного літа в нього закінчується контракт, але ми б хотіли підписати Андреаса зараз. Деталі угоди ми наразі не обговорювали", – наводить видання слова президента "риб".

Раніше була інформація, що Андреас Перейра може стати конкурентом Ярмоленка в лондонському Вест Хемі. У нинішньому сезоні він провів за МЮ лише 4 матчі в АПЛ, але у вересні дебютував за збірну Бразилії – батьківщину свого батька. Сам Перейра-молодший є уродженцем Бельгії.

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