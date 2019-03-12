Перейра продовжив контракт із Манчестер Юнайтед – він міг стати одноклубником Ярмоленка

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Андреас Перейра може залишитися на Олд Траффорд ще на рік.

Керівництво "червоних дияволів" скористалося опцією продовження співпраці з бразильцем. Про це повідомляє Sky Sports.

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Після приходу Уле Гуннара Сульшера на посаду головного тренера МЮ Перейра почав частіше з'являтися на полі й вже провів 8 матчів (1 гол) під керівництвом норвежця. Зокрема, 23-річний хавбек відіграв 79 хвилин у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Раніше Андреас Перейра грав в оренді за іспанські Гранаду та Валенсію, а взимку його сватали до Вест Хема та Сантоса.