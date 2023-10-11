"Він теж починав в Запоріжжі. Після початку війни поїхав у Чехію, йому було 17 років. Пограв там в Карлових Варах, в Славії.

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Потім він переїхав у Німеччину, зараз грає там у п'ятій лізі. Дуже слідкую за ним, багато підказую. Він буває радісним, буває засмученим – я його підтримую. Навіть бутси йому відправляю, щоб він грав в моїх, з прапором України.

Дуже хочеться, щоб він заявив про себе там, щоб піднявся там, може, у другу Бундеслігу. Хочеться, щоб він досягнув того рівня, як я, мабуть. В якомусь професійному чемпіонаті. Він на два роки молодший за мене, йому 19.

Він зараз вчить німецьку мову, дуже добре в нього виходить. Сподіваюсь, у нього все буде добре. Він грає на позиції опорного півзахисника. В дитинстві ми говорили, що разом будемо грати за збірну. Було б дуже добре. Хай там не в Динамо, хай кудись в Шахтар перейде – будемо рубатися з ним", – сказав Бражко в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, у поточному сезоні Володимир провів за Динамо 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

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