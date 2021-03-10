"Ми могли пройти далі і заслуговували на це. Команда зіграла чудово: здорово атакувала, добре захищалася, грала всім серцем. Шкода, що ми не були винагороджені за це. Ми перевершили Борусію Д у трьох таймах з чотирьох.

Борусія Д – Севілья – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Думаю, мало хто може дорікнути нам у поганій грі або у відсутності характеру і волі до перемоги. Ми практично не дали їм жодного разу пробити, але рахунок вже був 0:2. Ось чому я вважаю, що характер, рішучість і менталітет команди були на висоті", – цитує Лопетегі офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Севілья розписала результативну нічию з Борусією Д (2:2), проте поступилась німцям за підсумками двоматчевого протистояння – 4:5 на користь "жовто-чорних".

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