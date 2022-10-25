Керівник Реала Флорентіно Перес був змушений негайно лягти під ніж.

Зранку у вівторок, 25 жовтня, президент Королівського клубу був прооперований. Пересу видалили вузлик, який утворився на легенях, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, саме через цю процедуру Флорентіно Перес не зміг очолити делегацію Реала, яка напередодні прибула в Лейпциг на матч Ліги чемпіонів. Лікарі наполягають, що президент Реала повинен відпочити кілька днів і після цього зможе повернутися до виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, команда Карло Анчелотті вже здобула путівку до плей-офф Ліги чемпіонів. На полі РБ Лейпциг "вершкові" спробують гарантувати собі перше місце в квартеті. Для виконання цього завдання Реалу достатньо не програти.

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