У рамках 13-го туру французької Ліги 1 столичний Парі Сен-Жермен на виїзді здолав Бордо. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Франція, Ліга 1, 13-й тур

Бордо – ПСЖ – 2:3

Голи: Еліс, 79, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63

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Парижани забили двічі до перерви. Спершу Неймар отримав пас із глибини від Мбаппе, зробив кілька дотиків у межах штрафного майданчика й розкішно поклав під стійку. А перед перервою ця ж пара організувала ще один гол – бразилець обігрався із чемпіоном світу й класно пробив низом.

У другій половині, здавалося, добив жирондинців Мбаппе, який забив у порожні ворота після пасу Вейналдума. Та Бордо ледь не створив камбек. На 79-й хвилині Еліс забив в один дотик після прострілу Адлі, а в доданий арбітром час Бріан і Ньянг організували свою красу з голом останнього.

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