"Я хочу звернутися до президентів клубів. От ви говорите про суддів, голову Комітету арбітрів. Припиніть давати суддям гроші! Припиніть їх стимулювати! Ви все прекрасно знаєте: хто, скільки, де і кому. І все одно робите те саме. Просто хтось дає більше, а ви – менше, і через це страждаєте.

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Зараз кого не постав головою суддівського комітету – нічого не зміниться. Якщо ви самі не зміните ставлення до цього питання. Ніколи суддя не буде упереджено помилятися, якщо його не стимулюватимуть. І ви це прекрасно розумієте.

І вирішуєте ви це все на рівні директора стадіону, начальника команди, хлопця, який поруч проходив. Все на них, ми ж нічого не знаємо. Те, що футболісти скидаються з премій на певну стимуляцію, ви так само не знаєте. Або вдаєте, що не знаєте. Перед тим, як виходити і щось говорити, почніть із себе", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, нещодавно президент Олімпіка Владислав Гельзін ініціював збори клубів УПЛ, щоб обговорити суддівство в українському чемпіонаті.

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