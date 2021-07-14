Видання El Confidencial відповідатиме перед судом за публікацію приватних розмов Флорентіно Переса, повідомляє Marca.

"Роналду – імбецил, а Моурінью ненормальний": записи Переса продовжують підривати Іспанію

Президент Реала вже доручив своїм юристам підготувати відповідні позови. Перес опиратиметься на закон про захист честі і гідності. Окремий позов стосуватиметься журналіста Хосе Антоніо Абеллана, який і продав записи El Confidencial.

Нагадаємо, мережу підірвали минулі висловлювання Переса щодо Кріштіану Роналду, Жозе Моурніью, Ікера Касільяса та інших, де бізнесмен дозволяє собі зневажливі порівняння зазначених осіб.

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