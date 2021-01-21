Сенсаційним претендентом на посаду керманича "вершкових" став Марсело Гальярдо, стверджує Fichajes.

Зідан назвав відповідального за виліт Реала з Кубка Іспанії

Головний тренер Рівер Плейт став для Переса новою альтернативою після втрати Маурісіо Почеттіно статусу безробітного. Босу мадридців імпонує, що Гальярдо поставив "мільйонерам" яскраву гру, а з іншого боку – поповнив клубний музей 11-ма трофеями за майже сім років роботи на Монументалі. Конкурентами аргентинця у поки віртуальній боротьбі за посаду ентренадора Реала є головний тренер Кастільї Рауль Гонсалес і екс-керманич Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

До слова, Марсело Гальярдо має чинний до 31 грудня 2021-го контракт із Рівер Плейт. Раніше фахівця активно сватали до Барселони, де він торік міг замінити Вальверде.

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