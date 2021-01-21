Перес знайшов нового фаворита на заміну Зідану – він претендував на місце в Барселоні
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес відновив пошуки заміни Зінедіну Зідану на посаді головного тренера команди на фоні фіаско в Копа дель Рей.
Сенсаційним претендентом на посаду керманича "вершкових" став Марсело Гальярдо, стверджує Fichajes.
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Головний тренер Рівер Плейт став для Переса новою альтернативою після втрати Маурісіо Почеттіно статусу безробітного. Босу мадридців імпонує, що Гальярдо поставив "мільйонерам" яскраву гру, а з іншого боку – поповнив клубний музей 11-ма трофеями за майже сім років роботи на Монументалі. Конкурентами аргентинця у поки віртуальній боротьбі за посаду ентренадора Реала є головний тренер Кастільї Рауль Гонсалес і екс-керманич Ювентуса Массіміліано Аллегрі.
До слова, Марсело Гальярдо має чинний до 31 грудня 2021-го контракт із Рівер Плейт. Раніше фахівця активно сватали до Барселони, де він торік міг замінити Вальверде.
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