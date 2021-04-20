Перес захистив Суперлігу в іспанському суді – Феміда заборонила УЄФА застосовувати санкції до скандального турніру
Засновники Європейської Суперліги лише нещодавно оголосили про новий турнір, але вже довелось звертатись до суду.
Мадридський суд заборонив УЄФА та ФІФА вдаватись до будь-яких обмежувальних заходів стосовно Суперліги, повідомляє Marca.
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За рішенням суду, клуби, футболісти та функціонери, які братимуть участь у скандальному турнірі, не можуть дискваліфіковуватись з інших змагань, або піддаватись іншим санкціям.
Раніше, у ФІФА заявляли, що учасники Суперліги не будуть допускатись до матчів Євро та ЧС. Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).
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