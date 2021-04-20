Засновники Європейської Суперліги лише нещодавно оголосили про новий турнір, але вже довелось звертатись до суду.

Мадридський суд заборонив УЄФА та ФІФА вдаватись до будь-яких обмежувальних заходів стосовно Суперліги, повідомляє Marca.

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За рішенням суду, клуби, футболісти та функціонери, які братимуть участь у скандальному турнірі, не можуть дискваліфіковуватись з інших змагань, або піддаватись іншим санкціям.

Раніше, у ФІФА заявляли, що учасники Суперліги не будуть допускатись до матчів Євро та ЧС. Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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