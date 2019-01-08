Перес має нового фаворита на посаду тренера Реала – Зідан може посприяти

Стало відомо, кого Флорентіно Перес бачить наступним тренером Реала.

Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що перехід у Реал головного тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно неможливий.

Реалу доведеться побити трансферний рекорд, щоб підписати Еріксена

Функціонер прагне запросити на тренерський місток "вершкових" наставника Ювентуса Массіміліано Аллегрі, про це повідомляє екс-головний редактор іспанського видання Marca Едуардо Інда.

Зідан може змінити Аллегрі на посаді тренера Ювентуса після закінчення сезону

Якщо це станеться, то у туринську команду може прийти колишній тренер Реала Зінедін Зідан.