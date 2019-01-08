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Перес має нового фаворита на посаду тренера Реала – Зідан може посприяти

16:47 442 Читать на русском
Перес має нового фаворита на посаду тренера Реала – Зідан може посприяти
Массіміліано Аллегрі / соцмережі

Стало відомо, кого Флорентіно Перес бачить наступним тренером Реала.

Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що перехід у Реал головного тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно неможливий.

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Функціонер прагне запросити на тренерський місток "вершкових" наставника Ювентуса Массіміліано Аллегрі, про це повідомляє екс-головний редактор іспанського видання Marca Едуардо Інда.

Зідан може змінити Аллегрі на посаді тренера Ювентуса після закінчення сезону

Якщо це станеться, то у туринську команду може прийти колишній тренер Реала Зінедін Зідан.

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