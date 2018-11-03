Перес: Цілі на сезон залишаються незмінними

Президент Реала Флорентіно Перес розповів, що цілі на цей сезон залишаються незмінними.

"Клуб був створений для того, щоб перемагати і бути кращим. Саме тому ми працюємо в Реалі. Однак перемоги не даються легко – для кожної з них ми докладаємо великих зусиль, тому необхідно знати про цінність кожного нашого титулу і тріумфу.

Жардім потрапив до списку претендентів на посаду тренера Реала, – Marca

У нас чудова команда і відмінний склад, який в минулому показав, що може виграти все. Хочу сказати, що наші цілі на цей сезон не змінилися", – цитує Флорентіно Переса Mundo Deportivo.

Вболівальники Реала хочуть бачити на тренерському містку Гуті, другий – екс-наставник Баварії

Нагадаємо, після незадовільних результатів Реал звільнив Хулена Лопетегі. Після 10 турів "вершкові" посідають 9-у позицію у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 14 очок.