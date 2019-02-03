toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Перес розлючений підписанням Тодібо Барселоною

17:47 746 Читать на русском
Перес розлючений підписанням Тодібо Барселоною
Жан-Клер Тодібо / Фото: соцмережі

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес незадоволений переходом Жана Тодібо з Тулузи у Барселону.

Як відомо, Барселона оголосила про трансфер 19-річного захисника Тулузи Жан-Клера Тодібо.

Барселона представила Тодібо – новачок отримав номер легенди клубу

Трансфер талановитого футболіста не на жарт розлютив президента Реала Флорентіно Переса. "Вершкові" вже тривалий час спостерігали за футболістом та мріяли про його підписання.

Особливо дошкульним для Переса стало й те, що підписав футболіста найзапекліший конкурент.

"Зозуля нокаутував Кордобу". Іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, який двома голами наблизив Альбасете до Прімери

Теги
Трансфери Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Інтер
19:00
Болонья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук