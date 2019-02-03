Перес розлючений підписанням Тодібо Барселоною

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес незадоволений переходом Жана Тодібо з Тулузи у Барселону.

Як відомо, Барселона оголосила про трансфер 19-річного захисника Тулузи Жан-Клера Тодібо.

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Трансфер талановитого футболіста не на жарт розлютив президента Реала Флорентіно Переса. "Вершкові" вже тривалий час спостерігали за футболістом та мріяли про його підписання.

Особливо дошкульним для Переса стало й те, що підписав футболіста найзапекліший конкурент.

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