Перес: Реалу не вистачатиме Роналду до кінця життя

Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував свою присутність на врученні премії "Легенда" форварду Ювентуса Кріштіану Роналду.

Флорентіно Перес прибув на вручення премії "Легенда" форварду Ювентуса Кріштіану Роналду. Президент Реала заявив, що є прихильником португальця.

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"Як я міг не прийти? Я фанат Кріштіану. Нам буде не вистачати його до кінця життя", – цитує Переса AS.

Роналду виступав у Реалі з 2009 по 2018 роки, і за цей час двічі виграв Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також 4 рази Лігу чемпіонів і тричі клубний ЧС.