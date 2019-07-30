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Перес: Реалу не вистачатиме Роналду до кінця життя

07:30 573 Читать на русском
Перес: Реалу не вистачатиме Роналду до кінця життя
Флорентіно Перес та Кріштіану Роналду / Marca

Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував свою присутність на врученні премії "Легенда" форварду Ювентуса Кріштіану Роналду.

Флорентіно Перес прибув на вручення премії "Легенда" форварду Ювентуса Кріштіану Роналду. Президент Реала заявив, що є прихильником португальця.

Роналду зізнався, що шкодує про свій відхід з Реала

"Як я міг не прийти? Я фанат Кріштіану. Нам буде не вистачати його до кінця життя", – цитує Переса AS.

Роналду виступав у Реалі з 2009 по 2018 роки, і за цей час двічі виграв Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також 4 рази Лігу чемпіонів і тричі клубний ЧС.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Флорентіно Перес
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