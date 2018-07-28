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Лунін тепло привітався з Флорентіно Пересом на тренуванні Реала

27 липня 22:45 1020 Читать на русском
Лунін тепло привітався з Флорентіно Пересом на тренуванні Реала
Андрій Лунін / ФК Реал Мадрид

Президент Реала Флорентіно Перес прибув на тренувальну базу Вальдебебас та привітався з гравцями, зокрема з Андрієм Луніним.

Флорентіно Перес відвідав першу команду Реала на базі Вальдебебас. Він привітався з тренерським штабом і гравцями клубу, не оминувши і українського голкіпера Андрія Луніна. Перес з усмішкою потиснув руку українцю та встиг перекинутись кількома словами.

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Нагадаємо, цього тижня українця презентували в статусі гравця королівського клубу. Воротар перейшов у Реал з Зорі влітку цього року. Transfermarkt оцінює перехід у 8,5 млн євро.

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Головне Відеоновини Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес
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