Лунін тепло привітався з Флорентіно Пересом на тренуванні Реала

Президент Реала Флорентіно Перес прибув на тренувальну базу Вальдебебас та привітався з гравцями, зокрема з Андрієм Луніним.

Флорентіно Перес відвідав першу команду Реала на базі Вальдебебас. Він привітався з тренерським штабом і гравцями клубу, не оминувши і українського голкіпера Андрія Луніна. Перес з усмішкою потиснув руку українцю та встиг перекинутись кількома словами.

Лунін подарував футболку Реала своєму тренеру з Дніпра

Нагадаємо, цього тижня українця презентували в статусі гравця королівського клубу. Воротар перейшов у Реал з Зорі влітку цього року. Transfermarkt оцінює перехід у 8,5 млн євро.