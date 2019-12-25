Перес поділився планами на 2020 рік

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес у соціальній мережі Instagram привітав уболівальників "королівського клубу" зі святами, а також поділився планами на 2020 рік.

"Реал – це універсальне почуття, яке об'єднує мільйони людей по всьому світі. Членам клубу і фанатам я бажаю провести щасливі свята з сім'ями і коханими. Це особливі дні, протягом яких потрібно не забувати про найважливіші цінності, такі як солідарність.

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Ми пишаємося благодійною діяльністю фонду "Реал Мадрид". Ми присутні в 80 країнах і допомагаємо найбільш потребуючим. Особливо дітям, які ростуть на тлі серйозної небезпеки соціального відторгнення. У новому році бажаю здоров'я і щастя всім. Бажаю, щоб 2020 рік став роком успіху і титулів для наших футбольних і баскетбольних команд. Ми будемо дотримуватися нашого принципу ніколи не здаватися і продовжимо працювати з тією ж мотивацією, аби Реал і далі залишався найулюбленішим і найшанованішим спортивним клубом у світі. Щасливих свят!" – сказав Перес у клубному Instagram.

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