Перес підтвердив, що Реал змушений покинути Сантьяго Бернабеу

Президент Реала Флорентіно Перес повідомив, що мадридці дограють сезон-2019/20 на стадіоні резервної команди.

"Ми вирішили провести решту домашніх матчів на стадіоні Альфредо Ді Стефано. Це рішення дозволить нам пришвидшитися в роботі на Сантьяго Бернабеу", – наводить слова Переса Goal.com.

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Нагадаємо, Реал скористався тимчасовою відсутністю спортивної активності на Сантьяго Бернабеу, щоб збільшити швидкість реконструкції: її безперервність дозволить скоротити загальний термін реставрації та витрат на неї.

До слова, стадіон Альфредо ді Стефано вміщує шість тисяч глядачів. Арена відповідає всім необхідним вимогам Ла Ліги – на ній встановлене сучасне освітлення і впроваджена система VAR. Реал свій перший після перерви поєдинок проведе 14 червня, коли зустрінеться з Ейбаром.

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