Перес обурений використанням VAR на матчах Реала – президент мадридців погрожує федерації

Президент "галактікос" Флорентіно Перес може покинути посаду в федерації футболу Іспанії.

За інформацією AS, Перес може покинути раду директорів Федерації футболу Іспанії.

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Справа в тому, що президент "вершкових" вкрай незадоволений рішеннями арбітрів після використання відеоасистента рефері (VAR) під час матчу Реала проти Бетіса та Реал Сосьєдада.

Під час поєдинку 18-го туру між Реалом і Реал Сосьєдадом (0:2) головний арбітр зустрічі не використав VAR та не призначив пенальті після суперечливого епізоду у штрафному майданчику Сосьєдада за участі Вінісіуса та голкіпера Рульї.

В матчі з Бетісом суддя зарахував гол "огірків" після перегляду повтору, однак, як показали численні повтори з різних камер та ракурсів, гравець Бетіса знаходився у офсайді й гол був зарахований помилково.

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