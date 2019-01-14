toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН ДИНАМО

Перес обурений використанням VAR на матчах Реала – президент мадридців погрожує федерації

22:37 141 Читать на русском
Перес обурений використанням VAR на матчах Реала – президент мадридців погрожує федерації
Флорентіно Перес / reuters

Президент "галактікос" Флорентіно Перес може покинути посаду в федерації футболу Іспанії.

За інформацією AS, Перес може покинути раду директорів Федерації футболу Іспанії.

Моурінью погодився повернутися в Реал – Перес повинен виконати дві умови португальця

Справа в тому, що президент "вершкових" вкрай незадоволений рішеннями арбітрів після використання відеоасистента рефері (VAR) під час матчу Реала проти Бетіса та Реал Сосьєдада.

Під час поєдинку 18-го туру між Реалом і Реал Сосьєдадом (0:2) головний арбітр зустрічі не використав VAR та не призначив пенальті після суперечливого епізоду у штрафному майданчику Сосьєдада за участі Вінісіуса та голкіпера Рульї.

В матчі з Бетісом суддя зарахував гол "огірків" після перегляду повтору, однак, як показали численні повтори з різних камер та ракурсів, гравець Бетіса знаходився у офсайді й гол був зарахований помилково.

Бетіс – Реал: перемога мадридського "автобуса" у нелогічному матчі, вирок для Соларі, шикарний Хоакін та проблеми з VAR

Іспанія18 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Реал Сосьєдад: Неділя 06 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 2
Реал Сосьєдад
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентіно Перес Відеоасистент арбітра (VAR) Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Бетіс - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
24
хв
Анже
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук