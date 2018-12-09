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Перес не зміг додивитись гру Реала проти Уески до кінця та покинув стадіон

21:21 1529 Читать на русском
Перес не зміг додивитись гру Реала проти Уески до кінця та покинув стадіон
Флорентіно Перес / Фото ФК Реал

Президента Реала Флорентіно Переса важко назвати відданим вболівальником свого клубу.

Перес традиційно приїхав з Реалом в гості до Уески в рамках 15-го туру Ла Ліги. Проте президента вистачило лише на один тайм, після свистка на перерву Флорентіно покинув трибуни.

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Причиною цьому став поєдинок Кубка Лібертадорес, який приймає Мадрид на домашній арені Реала Сантьяго Бернабеу. Початок матчу між командами Рівер Плейт та Бока Хуніорс запланований на 21:30.

Нагадаємо, фінал Кубка Лібертадорес змушені були перенести з Аргентини через заворушення фанатів Рівера.

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Іспанія15 турЕстадіо Ель Алькорас (Уеска)

Уеска - Реал Мадрид: Неділя 09 грудня 2018

Уеска
Матч завершено
0 : 1
Реал Мадрид
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Уеска - Реал Мадрид Кубок Лібертадорес Флорентіно Перес Рівер Плейт - Бока Хуніорс
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