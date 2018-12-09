Перес не зміг додивитись гру Реала проти Уески до кінця та покинув стадіон

Президента Реала Флорентіно Переса важко назвати відданим вболівальником свого клубу.

Перес традиційно приїхав з Реалом в гості до Уески в рамках 15-го туру Ла Ліги. Проте президента вистачило лише на один тайм, після свистка на перерву Флорентіно покинув трибуни.

Уеска – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Причиною цьому став поєдинок Кубка Лібертадорес, який приймає Мадрид на домашній арені Реала Сантьяго Бернабеу. Початок матчу між командами Рівер Плейт та Бока Хуніорс запланований на 21:30.

Нагадаємо, фінал Кубка Лібертадорес змушені були перенести з Аргентини через заворушення фанатів Рівера.

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