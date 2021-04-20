"Я не переймаюся з приводу можливого виходу клубів з Європейської Суперліги. Ситуація настільки серйозна, що всі погодились реалізувати цей проект і шукати рішення. Ні на кого не тиснули. Переконаний, що ПСЖ і Баварія ще приєднаються до нас, хоча з ними ми поки не розмовляли.

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Звичайно ж, ми будемо грати в єврокубках. Погрози і образи – це неправильно. Ніяких санкцій не буде, оскільки ми захищені законом і здоровим глуздом", – цитує Переса L'Equipe.

Варто відзначити, що це інтерв'ю президента Реала записувались до повідомлень різних ЗМІ про розвал проекту через відмови клубів брати у ньому участь.

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