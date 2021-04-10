Флорентіно Перес може не хвилюватися про своє майбутнє на чолі Реала.

Чинний президент Реала офіційно подав свою кандидатуру перед новими виборами, повідомляє Marca.

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Виборча рада Реала повністю підтримала Переса і прийняла всі документи. Тепер є два календарні дні для оскарження кадидатури, але воно виглядає малоймовірним. У пресі з'являлась інформація про можливі спроби бізнесмена Енріке Рікельме завадити планам Фло, проте доля президентського крісла клубу на найближчі 4 роки здається вирішеною. Імовірно, виборчий процес відбудеться без формального голосування.

Нагадаємо, друга епоха Переса в Реалі триває з 2009 року. За цей час "вершкові" виграли три Прімери, один Кубок Іспанії, три Суперкубки Іспанії, три Суперкубки УЄФА, чотири Ліги чемпіонів та чотири клубні чемпіонати світу.

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