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Перес назвав ключового гравця Реала в новому сезоні – несподіваний вибір

18 серпня 23:44 219 Читать на русском
Перес назвав ключового гравця Реала в новому сезоні – несподіваний вибір
Бейл і Перес / фото із соцмереж

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес після поєдинку 1-го туру Ла Ліги проти Сельти з Віго (3:1), вочевидь, визначився зі своїм фаворитом у команді.

Функціонер поспілкувався із вінгером Гаретом Бейлом після матчу з галісійцями, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Перес, зокрема, висловив впевненість, що валлієць у сезоні 2019/20 буде одним із лідерів команди. Крім того, бос "вершкових" радий зриву трансферу Бейла в Китай, оскільки хотів, щоб він залишився на Бернабеу.

Нагадаємо, що напередодні вінгер несподівано вийшов у старті Реала на матч проти Сельти, відіграв 74 хвилин, віддав асист і заробив позитивні оцінки від фахівців.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес
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