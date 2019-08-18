Перес назвав ключового гравця Реала в новому сезоні – несподіваний вибір

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес після поєдинку 1-го туру Ла Ліги проти Сельти з Віго (3:1), вочевидь, визначився зі своїм фаворитом у команді.

Функціонер поспілкувався із вінгером Гаретом Бейлом після матчу з галісійцями, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Перес, зокрема, висловив впевненість, що валлієць у сезоні 2019/20 буде одним із лідерів команди. Крім того, бос "вершкових" радий зриву трансферу Бейла в Китай, оскільки хотів, щоб він залишився на Бернабеу.

Нагадаємо, що напередодні вінгер несподівано вийшов у старті Реала на матч проти Сельти, відіграв 74 хвилин, віддав асист і заробив позитивні оцінки від фахівців.

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