Спортивний директор Ліверпуля Майкл Едвардс готовий покинути клуб наприкінці кампанії 2021/22, повідомляє The Sun. Новим місце роботи менеджера може стати Реал.

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У запрошенні Едвардса зацікавлений особисто президент "вершкових" Флорентіно Перес, наразі у Мадриді оцінюють таку можливість. Бос Реала вважає, що Майкл допоможе знайти нових гравців та займеться пошуками наступника Карло Анчелотті у разі потреби.

До слова, функціонер приєднався до "червоних" у 2011 році, коли покинув Тоттенхем. Саме він відіграв надважливу роль у підписанні Мохамеда Салаха та Вірджила ван Дейка.

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