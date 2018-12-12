Перес: Модріч представляє талант і цінності Реала

Президент Реала Флорентіно Перес схвально відгукнувся про володаря "Золотого м'яча-2018" Луку Модріча.

"Ми вже сконцентровані на перемозі на Клубному чемпіонаті світу-2018. Ці гравці вже частина історії і легенди Мадрида.

Нарешті! Чому "Золотий м'яч" для Модріча – це перемога справедливості

Серед них Лука Модріч, переможець "Золотого м'яча" і номінації найкращого гравця року за версією ФІФА, він представляє талант та цінності Реала.

Ви свідки одного з найкращих етапів в історії клубу. Ми вперше стали чемпіонами Європи одночасно в футболі та баскетболі. Це сталось завдяки єдності Мадрида, єдності, яка дозволяє мати стабільність", – цитує Переса Marca.

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