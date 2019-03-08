Перес хоче запросити Моурінью в Реал, але ніхто в керівництві клубу його не підтримує

Президент Реала Флорентіно Перес не може знайти однодумців серед керівників клубу в своєму бажанні повернути португальського коуча.

Флорентіно Перес розгніваний інцидентом з Серхіо Рамосом після домашнього розгрому від Аякса в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вильоту з турніру. Зрозуміло, що Реал шукатиме нового головного тренера на заміну Сантьяго Соларі, а президент бачить найкращим варіантом на цю посаду Жозе Моурінью.

Він сказав про це на зустрічі з директорами клубу. На думку Переса, "тверда рука" португальця зможе взяти контроль над командою, яка стала в нещодавньому конфлікті на сторону Рамоса, повідомляє AS.

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Втім, генеральний директор Реала Хосе Анхель Санчес не погодився з таким рішенням. За його словами, у Моурінью залишилися невирішені суперечки з лідерами команди (Рамос, Бензема, Марсело).

На цій зустрічі менеджери порадили Пересу запросити Йоахіма Льова, однак президент, за інформацією джерела, після відмови Зінедіна Зідана думає лише про Моурінью.

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