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Перес хоче, щоб Зідан знову очолив Реал

18:38 1375 Читать на русском
Перес хоче, щоб Зідан знову очолив Реал
Флорентіно Перес та Зінедін Зідан / соцмережі

Керівництво мадридського Реала підшукує заміну головному тренеру команди Сантьяго Соларі.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Президент "вершкових" Флорентіно Перес рішуче налаштований повернути в клуб Зінедіна Зідана, повідомляє La Sexta.

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За інформацією джерела, Перес уже повідомив француза, що хоче, щоб він очолив команду негайно. Однак Зідан готовий погодитися повернутися лише влітку.

Варто зауважити, що турнірних завдань у Реала в нинішньому сезоні практично не залишилося. У півфіналі Кубка Іспанії "вершкові" програли Барселоні, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступилися Аяксу, а відставання від першого місця в Ла Лізі складає 12 очок.

Нагадаємо, Зінедін Зідан очолював Реал з січня 2016 року по травень 2018, за цей час тричі поспіль вигравши з клубом Лігу чемпіонів.

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Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Флорентіно Перес Реал Мадрид - Аякс
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