Перес хоче, щоб Зідан знову очолив Реал

Керівництво мадридського Реала підшукує заміну головному тренеру команди Сантьяго Соларі.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес рішуче налаштований повернути в клуб Зінедіна Зідана, повідомляє La Sexta.

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За інформацією джерела, Перес уже повідомив француза, що хоче, щоб він очолив команду негайно. Однак Зідан готовий погодитися повернутися лише влітку.

Варто зауважити, що турнірних завдань у Реала в нинішньому сезоні практично не залишилося. У півфіналі Кубка Іспанії "вершкові" програли Барселоні, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступилися Аяксу, а відставання від першого місця в Ла Лізі складає 12 очок.

Нагадаємо, Зінедін Зідан очолював Реал з січня 2016 року по травень 2018, за цей час тричі поспіль вигравши з клубом Лігу чемпіонів.

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