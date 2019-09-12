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Перес хоче провести легендарний тенісний матч на Бернабеу – президент Реала націлився на рекорд відвідуваності

17:38 348 Читать на русском
Перес хоче провести легендарний тенісний матч на Бернабеу – президент Реала націлився на рекорд відвідуваності
Рафаель Надаль та Флорентіно Перес / Фото El Confidencial

Домашня арена Реала Сантьяго Бернабеу може стати місцем культового двобою.

Президент королівського клубу Флорентіно Перес має намір трохи відійти від футбольних справ та організувати тенісний поєдинок, повідомляє Abs.es.

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Матч повинен відбутись між іспанцем Рафаелем Надалем та швейцарцем Роджером Федерером, які є рекордсменами турніру Великого шолому (Надаль – 20 трофеїв, Федерер – 19). Іспанець вже погодився на таку авантюру.

Перес розраховує встановити світовий рекорд за відвідуваністю тенісного матчу та зібрати 80 тисяч глядачів на Сантьяго Бернабеу.

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Іспанія Флорентіно Перес Рафа Надаль Сантьяго Бернабеу
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