Перес хоче провести легендарний тенісний матч на Бернабеу – президент Реала націлився на рекорд відвідуваності

Домашня арена Реала Сантьяго Бернабеу може стати місцем культового двобою.

Президент королівського клубу Флорентіно Перес має намір трохи відійти від футбольних справ та організувати тенісний поєдинок, повідомляє Abs.es.

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Матч повинен відбутись між іспанцем Рафаелем Надалем та швейцарцем Роджером Федерером, які є рекордсменами турніру Великого шолому (Надаль – 20 трофеїв, Федерер – 19). Іспанець вже погодився на таку авантюру.

Перес розраховує встановити світовий рекорд за відвідуваністю тенісного матчу та зібрати 80 тисяч глядачів на Сантьяго Бернабеу.

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