Ліверпуль на виїзді переграв Шеффілд Юнайтед у матчі 26-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль.

Перша половина пройшла в атаках Ліверпуля, проте Фірміно, Салаху, Вейналдуму та Александер-Арнольду не вдавалось пробити Рамсдейла. А по перерві Кертіс Джонс вдало зіграв на добиванні та точно пробив у кут воріт. Пізніше Фірміно вдався класний сольний прохід між захисниками, але м'яч залетів у ворота після рикошету від Браяна.

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Таким чином, Ліверпуль набрав 43 очки та залишився шостим (проте Евертон має 40 пунктів та 2 гри у запасі), а Шеффілд з 11 заліковими балами і досі останній.